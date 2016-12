Rihanna urăşte petrecerile

Cântăreaţa originară din Barbados crede că a devenit, în ultimul timp, o persoană calmă şi singuratică, deşi este greu de crezut dacă ţinem cont de stilul său de viaţă de până acum. În plus, vedeta, care s-a remarcat pentru vizitele dese prin cluburi, afirmă că urăşte petrecerile. „Halal vedetă ce sunt. Nu fac nimic la petreceri, stau acolo unde mă pui. Sunt jenată să recunosc asta. Am devenit un cap pătrat. Urăsc petrecerile. Poate şi pentru că pun aceeaşi muzică în fiecare noapte… Avem nevoie de noi DJ”, a declarat Rihanna, prinsă probabil într-un moment de plictis. Artista a şi promis că pune punct nopţilor nebune şi va opta pentru un stil de viaţă modest şi retras. „Am devenit în ultima vreme mai calmă şi singuratică. Detest vacanţele… Nu ştiu dacă este din cauza tocurilor, dar nu-mi mai place să stau ore întregi pe „picioroange” şi să petrec! E plictisitor în ultima vreme”, a recunoscut interpreta, care a adăugat că s-a săturat să facă aceleaşi lucruri. Ar putea fi suficient pentru a o face să-şi schimbe modul de viaţă, dar nu complet. „Sunt bine, nu vă faceţi griji, dar am adoptat un stil mult mai modest. Îmi place ceea ce fac şi de multe ori am motive să sărbătoresc, aşa că din timp în timp mă veţi vedea petrecând, dar numai pentru că muncesc mai mult”, a precizat Rihanna.

În trecut a fost nevoie de intervenţia doctorilor pentru a o determina să rămână nopţile acasă şi să doarmă. Producătorii, familia şi prietenii săi se temeau că îşi pune viaţa în pericol din cauza lipsei cronice de somn şi pe fondul consumului de alcool şi energizante. Admiratorii săi pot însă să stea liniştiţi, vedeta chiar lucrează. Rihanna a filmat în ultima vreme mult-aşteptatul videoclip al piesei „Pour It Up”. Cum nu a avut răbdare, cântăreaţa a postat deja câteva fotografii din timpul filmărilor pe contul său de Instagram. Aparent, este vorba despre un videoclip în alb-negru, în care îşi va afişa corpul, aşa cum ne-a obişnuit, în haine provocatoare.