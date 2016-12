Rihanna vrea să fie fericită!

Într-un interviu acordat revistei ”Rolling Stone”, Rihanna a confirmat că s-a împăcat cu fostul ei iubit, rapperul Chris Brown, aflat în regim de libertate condiţionată, după ce a bătut-o în februarie 2009. Ca niciodată, cântăreaţa a acceptat să vorbească despre relaţia sa şi a accentuat că situaţia este diferită, acum. ”Am decis că pentru mine este mai important să fiu fericită. Nu am permis ca părerile celorlalţi să îmi stea în cale. Chiar dacă va fi o greşeală, va fi greşeala mea”, a precizat Rihanna, referindu-se la decizia ei de a se împăca cu rapperul Chris Brown, în vârstă de 23 de ani. Împăcarea lor a stârnit consternare în rândul fanilor lor şi în presă. ”După ce m-am simţit torturată atâţia ani în care am fost furioasă şi întunecată, prefer să trăiesc acum în conformitate cu simţirile mele reale şi să mă orientez spre lucrurile pozitive. Pot să fac asta”, a adăugat artista în vârstă de 24 de ani. Ea susţine că iubitul său regretă foarte mult incidentul şi că nu va mai repeta acea greşeală. Rihanna a recunoscut însă că regimul de libertate condiţionată în care a fost plasat Chris Brown poate avea o anumită influenţă: ”El nu mai are acum luxul de a putea să greşească din nou. Acest lucru nu mai e o opţiune. Iar eu nu aş fi mers atât de departe cu el, dacă aş fi crezut că asta ar fi posibil”. Totuşi, temperamentul sanguin al lui Chris Brown l-a mai condus, de atunci, la încăierări cu rapperul canadian Drake şi mai recent cu starul hip hop Frank Ocean.

Zvonurile despre reconcilierea cuplului au apărut în presă de mai multe luni, chiar dinainte ca ei să lanseze piesa interpretată în duet ”Nobody\'s Business”, în luna noiembrie. Acest single a fost inclus pe cel mai recent album al Rihannei, intitulat ”Unapologetic”.