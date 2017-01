R.I.O. concertează la Constanţa

Celebra piesă „Shine on”, dar şi alte hituri ale proiectului german R.I.O., care au incendiat şi cluburile din România, în ultimii doi ani, vor putea fi ascultate live, la Constanţa, pe 30 aprilie. R.I.O, grupul al cărui solist este exoticul Tony T, este invitat în concert de clubul constănţean Crush.

R.I.O., unul dintre cele mai cunoscute nume de pe scena cluburilor din Europa, înseamnă Tony T, DJ Yanou şi DJ Manian, artiştii fiind cunoscuţi publicului mai ales pentru hit-urile ultimelor trei veri, cu care s-au menţinut în topuri. DJ Manian a început să lucreze în domeniul muzicii dance din 1998, iar în 2004 şi-a înfiinţat propria casă de discuri, Zooland Records, împreună cu partenerul său, Yanou. Zooland Records este, în prezent, una dintre cele mai importante case de discuri independente din întreaga lume. DJ Manian a fost inplicat în mai multe proiecte: Tune Up!, Bulldozzer, M.Y.C., Ampire, Liz Kay şi Phalanx.

Componenţii R.I.O. au ajuns în clasamentele muzicale în anul 2007, cu single-ul „De Janeiro”, dar succesul înregistrat atunci a fost cu mult depăşit un an mai târziu, în vara lui 2008, odată cu lansarea superhit-ului „Shine on”. Pentru că gustul succesului provoacă dependenţă, anul acesta, R.I.O. s-a aflat din nou în play-listurile petrecerilor, cu melodia „When the Sun Comes Down”.