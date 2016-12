Femeile care consumă prea multe suplimente de vitamina C îşi măresc, fără să ştie, riscul de cataractă, conform unui studiu suedez recent. Pericolul nu există însă în cazul vitaminei C preluate din fructe şi legume. La riscuri chiar mai mari se supun femeile care au consumat suplimente de vitamina C timp de zece ani sau chiar mai mult, mai ales dacă administrarea acestora s-a făcut după vârsta de 65 de ani. Cel mai mare risc de cataractă s-a observat la consumatoarele de ţigări şi alcool.