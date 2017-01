Risc de infertilitate pentru femeile cu grupa de sânge 0

Un studiu realizat în SUA arată că femeile care au grupa de sânge 0 şi care au peste 40 de ani riscă să aibă probleme cu fertilitatea. Riscul acestora de a nu putea avea un copil este dublu, comparativ cu femeile care au o altă grupă de sânge, relatează Daily Mail. Prin urmare, acestea ar trebui să-şi cântărească de două ori priorităţile, până nu e prea târziu, spun cercetătorii de la Yale şi Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York. Dacă la naştere, un nou-născut de sex feminin are o “rezervă” de mai bine de 2 milioane de ovule, când ajunge la pubertate mai sunt numai 400.000, iar când depăşeste 40 de ani, mai are numai câteva sute. Oamenii de ştiinţă au analizat rezervele de ovule în cazul a 563 de femei cu grupe de sânge diferite, femei de peste 45 de ani, care făceau tratament pentru fertilitate. Cele mai fericite, din punct de vedere al fertilităţii, sunt femeile cu grupe de sânge A şi AB. Totuşi, acestea sunt femeile cu o mai mare predispoziţie către boli de inimă şi atacuri cerebrale, în timp ce cele cu grupa de sânge 0 riscă mai degrabă să se îmbolnăvească de artrită sau de infecţii ale stomacului, cum ar fi cea cu E-coli.