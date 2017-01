Risc de obezitate

Mâncatul cât pentru doi în timpul sarcinii ar putea lăsa femeile cu multe kilograme în plus, pentru toată viaţa, relevă un studiu realizat de cercetătorii Universităţii Bristol. Femeile care iau multe kilograme în plus în timpul sarcinii riscă să sufere de obezitate şi de alte probleme de sănătate, precum hiprtensiune arterială, mai târziu pe parcursul vieţii. Noile informaţii confirmate de acest studiu se adaugă la celelalte dovezi în legătură cu efectele negative ale surplusului de greutate în timpul sarcinii. Deşi creşterea în greutate în timpul perioadei de graviditate este un lucru natural, pentru că bebeluşul se dezvoltă, cercetătorii sugerează că excesul de kilograme reprezintă un risc atât pentru copil, cât şi pentru mamă. Oamenii de ştiinţă recomandă ca în primele şase luni de sarcină, cele 1.940 de calorii necesare pe zi unei femei să nu se schimbe, deci un surplus de alimente nu este necesar. În următoarele trei luni, femeia însărcinată are nevoie doar de 200 de calorii pe zi în plus, echivalent cu o salată de fructe sau un iaurt. Potrivit studiului, femeile care câştigă mai multe kilograme decât este recomandat în timpul sarcinii sunt supuse unui risc de trei ori mai mare de a avea probleme cu greutatea sau de a deveni obeze, 16 ani mai târziu. Echipa de la Universitatea Bristol a monitorizat 3.877 de mame din vestul Angliei, în timpul sarcinii şi 16 ani mai târziu.