Risc de război mai mare ca oricând în Europa

În contextul ultimelor escaladări ale conflictului din estul separatist al Ucrainei, liderul de la Kiev, Petro Poroșenko, avertizează că ”pericolul unui război în Europa este acum mai mare ca niciodată”. Președintele ucrainean a făcut apel la solidaritate în faţa celor care vor să-şi impună cu forţa supremaţia pe continent, asta după ce Parlamentul ucrainean a adoptat o rezoluţie prin care a declarat Rusia stat agresor. Mai mult, subsecretarul de stat american, Victoria Nuland, a declarat că ”soarta întregii Europe depinde de modul în care este soluţionat conflictul din estul Ucrainei”. Petro Poroşenko a mulţumit comunităţii internaţionale pentru sprijinul acordat ţării sale, dar a avertizat că ambiţiile Rusiei merg dincolo de Ucraina şi că este nevoie de eforturi şi mai mari pentru oprirea agresiunii. De asemenea, preşedintele ucrainean consideră că este datoria politicienilor să înveţe lecţiile istoriei. ”Nu trebuie doar să ne aducem aminte despre victimele nevinovate din trecut, ci să ne gândim şi cum să prevenim repetarea unor tragedii similare cu Holocaustul şi cel de-al Doilea Război Mondial. Trebuie să ne opunem împreună noii nebunii imperiale, noilor pretenţii de supremaţie în Europa”, a declarat Poroşenko.

Subsecretarul de stat american pentru Afaceri Europene, Victoria Nuland, a declarat că ”o Europă liberă, întreagă şi paşnică se leagă de soarta Ucrainei”. Diplomatul american a lăudat Ucraina pentru reformele făcute şi pentru faptul că au fost organizate alegeri. ”Lupta Ucrainei pentru libertate este şi a noastră. Cel puţin, trebuie să ajutăm Ucraina să îngheţe luptele, dar cel mai bine ar fi să închidem graniţa, deoarece, până se opresc interferenţele externe, cauza acestor probleme o să fie o luptă constantă pentru a preveni violenţa să reizbucnească”, a declarat Victoria Nuland.

Peste 5.000 de oameni au murit de la izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, anul trecut.

UNIȚI ÎN CUGET ȘI ÎN... SANCȚIUNI SUA vor coopera cu UE pentru înăsprirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei, din cauza rolului său în recrudescența violențelor în estul Ucrainei, a declarat ieri, la Kiev, secretarul american al Trezoreriei, Jack Lew. UE a anunțat marți că are în vedere noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar ieri, președintele PE, Martin Schulz, a declarat că se opune instituirii de noi sancțiuni. Law a anunțat că Ucraina, confruntată cu o gravă criză economică, va primi, în acest an, două miliarde de dolari sub formă de credite din partea SUA, pentru a finanța cheltuielile sociale, cu condiția ca Kievul să aplice reformele promise, în special în materie de luptă împotriva corupției. SUA au acordat deja Kievului un împrumut de un miliard de dolari, anul trecut. Ucraina, care a pierdut 20% din PIB ca urmare a conflictului din est, cheltuiește între 5 și 7 milioane de dolari pe zi pentru acest război, a declarat, săptămâna trecută, ministrul ucrainean al Finanțelor, Natalia Iaresko, o americancă naturalizată în Ucraina și care în trecut a lucrat la Departamentul de Stat al SUA.