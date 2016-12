Senatorul PDL Radu Berceanu îşi critică dur colegii din partid care se dau „aproape” învingători în alegerile locale, deşi procentul obţinut de PDL este în jur de 11% spre deosebire de USL, care a luat jumătate din mandatele de primar, preşedinte de consilii judeţene, consilier local şi judeţean din întreaga ţară. \"Atunci când ai pierdut, primul lucru e să faci o analiză, că altfel nu ştii de ce ai pierdut şi poate mergi în continuare cu aceeaşi greşeală şi, după ce faci o analiză, să iei măsurile respective. Nu poţi să mergi aşa, cu capul ascuns, şi să spui „dom’le, nu s-a întâmplat nimic, de fapt aproape că am câştigat”. Nu am câştigat şi eu cred că realismul e cea mai bună idee\", a afirmat Berceanu. Parlamentarul a spus că principala problemă a PDL este că legea pe care ar urma să se organizeze alegerile parlamentare din această toamnă face referire la un singur tur de scutin, în urma căruia câştigă cel aflat pe primul loc. Concluzia o trage singur: \"Asta înseamnă că PDL poate să aibă 25% din voturile românilor la toamnă şi să aibă zero parlamentari, zero. Pentru că peste tot e unul care are 26% de la USL, iar USL să aibă 50% sau ştiu eu ce procent şi să aibă 100% din parlamentari. Adică ne îndreptăm spre Vietnam sau Coreea de Nord…\". (M.D.)