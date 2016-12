Riscăm să pierdem fonduri europene

JUDEŢELE, CAMPIOANE LA ABSORBŢIA DE FONDURI EUROPENE Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a declarat că desfiinţarea judeţelor, dorită atât de mult de PDL, va însemna, de fapt, pierderea actualelor fonduri europene, dar şi a celor viitoare. Guvernul României are dreptul de a accesa 80% din fondurile structurale prin Programele Operaţionale Sectoriale, iar consiliile judeţene pot accesa doar 20% din aceste fonduri prin diferite programe. Din procentul de 80%, Guvernul României, până în decembrie 2010, a reuşit să acceseze doar 4%, dovada acestor nerealizări fiind lipsa autostrăzilor, lipsa infrastructurii de transport feroviar, etc. În acelaşi timp, consiliile judeţene au accesat 90% din procentul alocat de 20%. Experienţa şi practica au demonstrat că statul, prin organismele centrale, este un prost manager al fondurilor europene. Judeţele ştiu cel mai bine nevoile de dezvoltare ale colectivităţilor. O altă dovadă a eficienţei autorităţilor locale şi judeţene, sunt sutele, chiar miile de proiecte eligibile, dar care nu pot fi finanţate întrucât fondurile alocate regiunilor aproape s-au epuizat. “Consiliul Judeţean Constanţa a atras până în prezent aproximativ 43 de milioane de euro prin proiecte implementate sau aflate în fază de implementare. În prezent sunt în evaluare patru proiecte a căror valoare totală este de peste 50 de milioane de euro şi în pregătire alte 10 proiecte în valoare totală de aproximativ 37 de milioane de euro. Prin desfiinţarea judeţului Constanţa, vom fi obligaţi să restituim toţi banii pe care i-am accesat până în prezent, dar şi pe cei pentru următorul exerciţiu financiar, pentru că Uniunea Europeană nu agreează astfel de modificări fără a fi înştiinţată. De altfel, reprezentanţii Regio au trimis o scrisoare Guvernului în care spun că reorganizarea administrativă va conduce la pierderea fondurilor europene. Numai nişte inconştienţi pot promova în continuare o astfel de idee. Din nefericire, pedeliştii sunt atât de disperaţi de putere încât nu mai iau în seamă nimic”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

DUPĂ JUDEŢE, URMEAZĂ COMUNELE Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Liviu Dragnea, a declarat: “Dacă vrem să atragem mai multe fonduri, ar trebui să desfiinţăm ministerele, nu judeţele. Este o minciună când pedeliştii spun că vor să apropie administraţia de cetăţean. Din contră, prin desfiinţarea judeţelor, vor îndepărta administraţia de cetăţean. Vreau să întreb ceva. Dacă se vor desfiinţa judeţele, ce se va întâmpla cu actele de proprietate ale oamenilor, cu actele de identitate, cu permisele sau toate celelalte documente care îi leagă de locul unde stau? Nimeni nu a răspuns la aceste întrebări”, a declarat Liviu Dragnea. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu l-a completat pe Dragnea anunţând că următorul pas al pedeliştilor, după desfiinţarea judeţelor, este desfiinţarea comunelor care au sub 5.000 de locuitori. “Au făcut o statistică şi au văzut că USL-ul are în prezent un număr mult mai mare de primari decât PDL-ul. Pentru a-şi asigura alegerile de anul viitor vor să desfiinţeze comunele care au sub 5.000 de locuitori conduse de PSD pe care să le comaseze cu alte comune care au tot sub 5.000 de locuitori, dar conduse de PDL. Toate acestea sunt făcute de PDL doar pentru a-şi asigura încă un mandat la putere”, a spus Constantinescu.

Referendumul de duminică este cu atât mai important cu cât pedeliştii doresc să facă toate aceste lucruri fără a consulta populaţia. La rândul său, preşedintele Pro Democraţia, Cristian Pârvulescu, a declarat că astfel de proiecte trebuie făcute în concordanţă cu dorinţa populaţiei: “Guvernul nu trebuie să monopolizeze astfel de subiecte sensibile. Este foarte important ca populaţia să fie consultată în astfel de probleme, extrem de importante pentru România”.