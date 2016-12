Riscăm un infringement pentru zahăr?!

Avem deschise zeci de proceduri de infringement pe energie, pe gaze naturale, pe diferite nerespectări ale unor drepturi, pentru deşeuri etc. Acum, ne-am diversificat lista şi riscăm deschiderea procedurii de infringement pentru că nu avem alocată cota de zahăr pentru anul de piață 2014-2015?! Penalizarea este de 500 de euro pe tona de zahăr din cota stabilită în 2007 la 104.600 tone, a declarat, ieri, Mihail Dimitriu, vicepreședintele Patronatului Zahărului din România. „Comisia Europeană (CE) poate să acționeze România în infringement pentru că nu are cotă de zahăr. Este un fapt fără precedent faptul că o țară membră în UE nu are alocată cota de zahăr în urma procesării sfeclei, în intervalul anului de piață 2014-2015. În acest an, cota de zahăr nu a fost alocată prin ordin de ministru pentru că s-a produs un scurtcircuit. În 2013, Ministerul Agriculturii, în baza unui istoric de realizare a cotelor între fabrici, a transferat fiecărui procesator de sfeclă din România cotele de zahăr, pe baza realizărilor din 2007, conform unui regulament european. O fabrică de zahăr a fost nemulțumită, deși nu și-a realizat cota și a dat ministerul în judecată. Din cauza acestui fapt, din primăvară, situația trenează în instanță, iar MADR nu și-a asumat responsabilitatea să aloce până în momentul de față cota de zahăr care trebuia alocată până la 1 octombrie, înainte de începerea noului an de piață. Sperăm ca în scurt timp să deblocăm această situație pentru că este foarte grav”, a subliniat Dimitriu. El a precizat că astăzi va avea o întâlnire punctuală cu ministrul Agriculturii astfel încât, până de Crăciun, România să aibă aprobată cota de zahăr pentru anul de piață 2014/2015, mai ales că anul acesta a fost unul de excepție în ceea ce privește producția de sfeclă. „Noi spunem că în mod real vom avea cote până de Crăciun pentru că mâine (vineri - n.r.) domnul ministru Daniel Constantin a spus că vom avea o întâlnire punctuală. Este păcat, pentru că am avut un an foarte bun, aș spune unic și istoric în România, la realizarea producției de sfeclă. Am avut 52-54 tone media pe hectar, în condițiile în care, în cei mai favorabili ani, aveam 40-42 de tone la hectar. Vom merge pe 200.000 de tone de zahăr în acest an, mai mult decât cota de 104.600 tone alocată Românei. Este o producție foarte bună și ne blocăm în birocrație. Cantitățile din afara cotei, circa 45.000 de tone de zahăr, puteau fi exportate în țările terțe cu 380 de euro tona și le-am pierdut pentru că nu am avut stabilită cota", a spus reprezentantul Patronatului. Anul de comercializare în piața zahărului începe la 1 octombrie și se încheie la data de 30 septembrie anul următor.

CÂT TREBUIE SĂ PRODUCĂ ROMÂNIA? Cota de producție de zahăr alb din sfeclă de zahăr alocată pentru România odată cu intrarea în UE este de 104.688,8 tone și 329.636 tone de zahăr brut provenit din import, iar conform regulamentelor europene, cota se repartizează de către Ministerul Agriculturii societăților comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr. România consumă anual în jur de 500.000 de tone de zahăr, din care produce din sfeclă cota stabilită de 104.600, iar diferența este reprezentată de zahărul brut care provine din import și este procesat în fabricile din România. Consumul de zahăr pe cap de locuitor este de 28 kg pe an, sub media înregistrată în unele țări din UE.