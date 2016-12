Riscul valutar, contract cu tăieri temporare de dobânzi

Sumele economisite cu scadenţă la şase luni s-au dublat, în semestrul I din 2012, clienţii migrând de la depozite pe 1 - 3 luni, spune directorul diviziei Managementul produselor pentru persoane fizice din cadrul OTP Bank România, Simona Lianu. Per ansamblu, economisirea a crescut cu 4,57%, în perioada analizată. În cazul OTP, avansul a fost de 8,6%. Pentru depozite cu scadenţe mai mari de un, banca încurajează clienţii să se îndrepte către fondurile de investiţii, unde randamentele sunt mult mai bune. „În ceea ce priveşte creditarea, soldul total, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 4,6%, în primele şase luni ale anului, după o campanie la creditele pentru nevoi personale în lei, pe şapte ani, cu dobândă fixă. Suma maximă acordată a fost de 42.000 lei, iar valoarea medie a unui credit a fost de 10.000 lei”, spune Lianu, precizând că noul regulament al băncii centrale a contribuit la îmbunătăţirea creditării, „mutând clienţii de la credite ipotecare şi credite de nevoi cu ipotecă la împrumuturi fără garanţii imobiliare”. Cât despre creditele neperformante, banca se pregăteşte pentru o creştere, dat fiind declinul leului. „Am avut şi un scenariu pesimist, în care am luat în calcul un curs de 4,6 lei/euro. Există posibilitatea ca euro să se stabilizeze la valoarea actuală”, spune oficialul OTP Bank. Există însă şi soluţii, cum ar fi diminuarea temporară a dobânzilor. Anul trecut, spre exemplu, banca a redus cu un punct procentual dobânda la creditele în franci elveţieni, pentru jumătate de an, după ce cursul leu/franc a atins maximul istoric.