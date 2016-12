Rita Ora este noua Material Girl

După săptămâni bune de speculaţii, Madonna a anunţat în mod oficial că a înlocuit-o pe Georgia May Jagger din postura de imagine a casei sale de modă Material Girl. Regina neîncoronată a muzicii pop a ales-o pe Rita Ora, cu care a semnat un contract pe un an de zile, în valoare de 760.000 de dolari. Cântăreaţa britanică de origine kosovară nu şi-a putut ascunde bucuria şi a dat publicităţii reuşita sa pe Instagram, unde a postat o fotografie a ei cu Madonna şi cu mesajul: ”Îmi unesc forţele cu Madonna şi Lola”.

Se pare că însăşi fiica Madonnei, Lourdes, alintată Lola, a fost cea care a ales-o pe Rita Ora, fiind o mare admiratoare a muzicii şi stilului vestimentar cel puţin nonconformist al acesteia. De altfel, Lourdes a fost nelipsită de la mai multe concerte susţinute de Rita Ora la Londra sau New York. La rândul său, Madonna a întâlnit-o personal la gala Met Ball din New York de săptămâna trecută şi a fost plăcut impresionată de caracterul şi atitudinea mai tinerei sale colege. Rita Ora nu a ascuns niciodată că este o mare admiratoare a Madonnei şi se declară foarte mândră să fie considerată noua Material Girl. Aceasta calcă pe urmele fotomodelului Georgia May Jagger.

Bineînţeles, Rita Ora nu este chiar străină de lumea modei, fiind unul din modelele promovate de agenţia Next şi apoi a înlocuit-o pe Alexa Chung ca reprezentantă a brandului Superga, fiind nelipsită de la cele mai importante defilări de modă, în calitate de spectator. Casa de modă Emilio Pucci a semnat costumele pe care le-a purtat în turneul său mondial, iar printre cele mai bune prietene ale sale se numără supermodelul Cara Delevingne, una dintre cele mai solicitate prezentatoare de modă ale momentului. Nu în ultimul rând, Rita Ora a pozat anul acesta pentru coperţile revistelor ”Elle” şi ”Glamour”.