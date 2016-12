Ritm susţinut de creditare a IMM-urilor, la BT

Banca Transilvania (BT) a acordat, din luna iunie, peste 2.000 de împrumuturi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, garantate de Fondul Naţional de Garantare pentru IMM-uri (FNGIMM), şi reduce, pînă la sfîrşitul anului, dobînzile aferente, la 14% pentru creditele în lei şi la 9% pentru cele în euro. „În august am anunţat că, în mai puţin de două luni de la lansarea Creditului Gata Garantat, am reuşit să acordăm 1.000 de astfel de credite, cît ne-am planificat pentru întregul an. Ritmul acordărilor s-a menţinut, aşa încît am dat deja peste 2.000 de credite”, a declarat directorul general al băncii, Robert Rekkers. Totodată, banca va reduce pînă la sfîrşitul anului dobînda la creditele în lei cu un punct procentual, la 14%, şi cu 0,5 puncte la cele în euro, la 9%. Instituţia a lansat la începutul lunii iunie o linie de credit pentru IMM-uri garantată de FNGIMM, cu dobîndă de 15% pentru lei şi de 9,5% pentru euro. Creditul este destinat nevoilor de capital de lucru al firmelor, incluzînd plăţile pentru furnizori, utilităţi, salarii, precum şi achitarea datoriilor, chiar şi la bugetul de stat. FNGIMM acoperă 80% din garanţiile facilităţii, iar banca pune la dispoziţie capitalul necesar şi acoperă restul de 20%.