Ritmul de creştere a salariilor din întreaga lume, încetinit

Nivelul de creştere a salariilor globale rămâne în continuare sub nivelul de dinaintea crizei, în condiţiile în care scăderea salariilor medii din ţările dezvoltate nu a putut fi compensată de creşterea continuă în economiile emergente, a anunţat vineri Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO), transmite Reuters. Potrivit raportului “Global Wage Report”, elaborat de ILO, salariul real lunar la nivel global a crescut cu 1,2% în 2011, comparativ cu o creştere de 3% înregistrată în 2007 şi un avans de 2,1% înregistrat în 2010. În plus, ILO avertizează că, dacă ar exclude China din calculele sale, salariul mediu real la nivel global a crescut cu doar 0,2% în 2011. “Acest raport arată în mod clar că în multe ţări criza a avut un impact puternic asupra salariilor, şi prin extensie, asupra muncitorilor”, a declarat directorul general al ILO, Guy Ryder. Raportul subliniază însă că impactul nu a fost unul uniform. Potrivit ILO, cele mai mari modificări au fost înregistrate în Europa de Est şi Asia Centrală, care au trecut de la creşteri salariale de două cifre înaintea crizei la o aterizare dură în 2009. Diferenţele între regiuni sunt şi mai evidente dacă se analizează creşterea salariilor începând din 2000 şi până în 2011. La nivel global, salariile au crescut cu un sfert în timp ce în Asia s-au dublat iar în Europa de Est şi Asia Centrală aproape s-au triplat. ILO estimează că în ţările dezvoltate salariul mediu a scăzut cu 0,5% anul trecut, iar prognozele pentru acest an arată spre o stagnare. Guy Ryder a apreciat că guvernele ar trebui să adopte politici care încurajează companiile să-şi investească rezervele de lichidităţi şi să încurajeze băncile să acorde credite către companii.