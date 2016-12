Riyad Mahrez, desemnat „Fotbalistul african al anului 2016“

Mijlocașul selecționatei Algeriei și al campioanei Angliei, Leicester City, Riyad Mahrez, în vârstă de 25 ani, a fost desemnat „Fotbalistul african al anului 2016”, în cadrul anchetei realizate de BBC. Fanii din întreaga lume l-au votat pe Mahrez, care i-a devansat pe gabonezul Pierre-Emerick Aaubameyang (Borussia Dortmund), pe ghanezul Andre Ayew (West Ham United), pe senegalezul Sadio Mane (Liverpool) și pe ivorianul Yaya Toure (Manchester City). „Acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine, este ceva foarte important pentru jucătorii africani și sunt extrem de fericit și mândru”, a declarat fotbalistul algerian, născut în Franța, la Sarcelles.

Mahrez se află la cel de-al doilea trofeu prestigios din acest an, după ce devenise primul african desemnat fotbalistul anului în Premier League, în urma votului Asociației jucătorilor profesioniști din Africa, grație celor 17 goluri și 11 pase decisive reușite în tricoul lui Leicester City, pe care a ajutat-o în sezonul trecut să câștige primul său titlu de campioană a Angliei. Algerianul, care a evoluat anterior la formația franceză Le Havre, a fost achiziționat de Leicester City în 2014, în schimbul sumei de 476.000 euro. Mahrez figurează acum pe o listă cu vedete care au primit de-a lungul anilor premiul atribuit de BBC celui mai bun fotbalist african, alături de jucători precum Abedi Pele, George Weah, Jay-Jay Okocha sau Didier Drogba.

AZPILICUETA RĂMÂNE LA CHELSEA

Fundaşul spaniol Cesar Azpilicueta, în vârstă de 27 de ani, şi-a prelungit contractul cu Chelsea Londra, conform unui comunicat dat publicităţii de clubul de pe „Stamford Bridge”. Noul contract este scadent în 2020, cu un an mai târziu faţă de data la care urma să expire înţelegerea precedentă. După ce a semnat, Azpilicueta s-a declarat foarte fericit că va continua la Chelsea şi a mărturisit că îl apreciază pe antrenorul Antonio Conte. „Mă bucur că am semnat un nou contract. De când am ajuns, obiectivul meu a fost să îmi îmbunătăţesc jocul şi să câştig trofee. Acest nou contract îmi oferă şansa de a continua la club, ceea ce mi-am dorit, şi, evident, sunt foarte fericit. Am avut câteva momente fantastice în acest sezon. Din prima zi, am muncit din greu. Avem un nou antrenor, cu idei noi şi sunt foarte încântat să lucrez cu el”, a afirmat ibericul. În cei patru ani de când se află la club, Azpilicueta a evoluat în 198 de meciuri pentru Chelsea şi a reuşit patru goluri şi 22 de pase decisive, iar în vară a fost dorit de FC Barcelona.

