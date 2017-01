Robbie Williams a avut probleme cu libidoul

Cântăreţul britanic Robbie Williams susţine că se injectează cu hormoni, de două ori pe săptămână, pentru a se trata de letargie cronică şi pentru a-şi potenţa viaţa sexuală. Cântăreţului de 37 de ani i s-a spus că are libidoul unui bărbat de 100 de ani, ceea ce l-a determinat să apeleze la ajutor. În urma unor analize de sânge, i s-a detectat un nivel scăzut de testosteron, iar doctorul care l-a consultat i-a recomandat injecţii cu testosteron, spunându-i-se că deocamdată nu are nevoie de hormoni umani de creştere (HGH), care de obicei se prescriu bărbaţilor ajunşi la vârsta medie, pentru a încetini procesul de îmbătrânire. Făcând haz de necaz, Robbie Williams le-a dat de gol pe toate vedetele masculine de 60 de ani de la Hollywood care însă se mândresc cu aspectul lor de 40 de ani. “Am vrut să iau şi eu hormoni de creştere. Unora le îmbunătăţeşte starea generală, începând cu memoria, le îndeseşte părul şi le face pielea să revină la un aspect tineresc. Însă mi s-a spus că pot favoriza apariţia cancerului. Aşa că am cântărit bine şi m-am dus înapoi la doctor cerând injecţii cu hormoni. Însă, acesta mi-a spus că nu am nevoie pentru că de fapt am carenţă de testosteron. Când am auzit asta, am avut o epifanie. S-au explicat toate lucrurile care nu mergeau bine cu mine în ultima vreme”, a declarat Robbie Williams.

Cântăreţul britanic a fost întrebat şi dacă ar fi tentat să îşi înşele soţia, dat fiind ajutorul dat vieţii sale sexuale, însă acesta a răspuns că ar rezista oricărei tentaţii, pentru că nu vrea să o dezamăgească pe Ayda Field. Robbie Williams s-a căsătorit cu actriţa şi fotomodelul american Ayda Field în august 2010. Starul britanic consideră însă că oamenii au tendinţa naturală de a-şi înşela partenerii de viaţă. “Standardele nu au fost fixate prea sus. Pentru că oamenii fac sex în afara căsniciilor lor, în afara relaţiilor lor, cred că oamenii sunt construiţi pur şi simplu pentru a face sex. Iar căsătoria, ca instituţie, e o prostie inventată”, a declarat Robbie Williams.

Injecţiile cu testosteron sunt în general prescrise bărbaţilor al căror organism nu mai produce cantitatea necesară din acest hormon. Testosteronul este necesar în organism pentru buna desfăşurare a mai multor funcţii organice, printre care dezvoltarea organelor sexuale bărbăteşti, dar şi dezvoltarea musculaturii şi osaturii. Bărbaţii care urmează un tratament cu testosteron pot avea ca efecte secundare creşterea sânilor, dar şi schimbări bruşte de dispoziţie.