Robbie Williams a dat 1,5 milioane de lire ca să iasă din Take That

Pentru Robbie Williams, preţul independenţei artistice a fost extrem de ridicat, starul fiind nevoit să plătească 1,5 milioane de lire sterline, în 1995, pentru a putea rupe contractul cu fosta sa formaţie Take That şi pentru a păşi pe drumul spre o carieră solo. Cântăreţul a făcut această dezvăluire într-un interviu acordat recent la Radio BBC.

Robbie Williams, în vârstă de 39 de ani, care a colaborat din nou cu foştii săi colegi Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange şi Mark Owen, în 2010, pentru a lansa cel de-al şaselea album de studio al formaţiei Take That, ”Progress”, a fost nevoit să plătească mai mult decât câştigase în cadrul formaţiei, pentru a o putea părăsi în 1995. ”Din motive despre care nu pot vorbi, pentru că sunt unii oameni cărora le place să mă dea în judecată şi să şi câştige, aveam nevoie să ies neapărat din formaţie şi să-mi reziliez contractul cu casa de discuri cu care colaboram. Cred că am câştigat cam un milion de lire sterline în cadrul formaţiei Take That şi apoi m-a costat cam 1,5 milioane de lire sterline pentru a putea rupe contractul. Aşa că la 21 de ani am părăsit formaţia cu o datorie de 500.000 de lire sterline”, a povestit el.

Jason Orange a povestit că Robbie i-a anunţat că părăseşte formaţia în timpul unui turneu, iar el şi ceilalţi trei membri şi-au dorit să continue turneul pentru a demonstra că formaţia poate avea succes şi fără Robbie. În 1996, însă, formaţia s-a desfiinţat, iar membrii componenţi şi-au început proiecte solo.