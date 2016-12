Robbie Williams a stabilit un nou record Guinness

Spectacolul pe care cîntăreţul britanic l-a susţinut marţi, la Londra a fost difuzat în 250 de cinematografe din lume şi a stabilit un nou record mondial, devenind concertul live cu cel mai mare număr de proiecţii simultane în sălile de cinema. Reprezentanţii Guinness Book of World Records au confirmat faptul că spectacolul susţinut de Robbie Williams la BBC Electric Proms, difuzat prin satelit în 23 de ţări, reprezintă concertul live cu cele mai multe difuzări simultane. Printre ţările europene în care acest concert a fost difuzat, în sălile de cinematograf, se numără Germania, Spania, Suedia, Elveţia. Recitalul lui Robbie Williams a fost difuzat şi în România, la The Light Cinema din Bucureşti. Proiecţii suplimentare ale concertului vor avea loc în săptămînile următoare, în Mexic, Australia, Africa de Sud şi în Noua Zeelandă. Concertul a fost orchestrat de Trevor Horn, producătorul noului album al lui Robbie Williams, intitulat ”Reality Killed The Video Star” şi a fost susţinut alături de o orchestră.