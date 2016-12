Robbie Williams a uitat versurile în plin concert

S-a căsătorit recent cu iubita lui, actriţa Ayda Field, dar se pare că acest eveniment nu a avut un impact prea grozav asupra lui. Robbie Williams s-a făcut de râs, duminică, la concertul Help for Heroes, susţinut în beneficiul soldaţilor răniţi în război. Interpretul britanic a uitat, pur şi simplu, cuvintele unuia dintre hiturile sale, ”Feel”. A încercat să-şi revină, şoptind ceva, dar gaura neagră din memorie nu a cedat aşa uşor. Fostul membru al Take That şi-a căutat scăparea în cei 60.000 de spectatori. A făcut apel la public: ”Ştie cineva textul?”. I s-a suflat, dar până la urmă a fost constrâns să citească versurile şi din carneţelul său. Totuşi, interpretul şi-a păstrat zâmbetul. Acesta le-a mulţumit fanilor pentru că l-au sprijinit, mărturisindu-le că s-a speriat de moarte.