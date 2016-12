Robbie Williams, absent la concertul de închidere a Jocurilor Olimpice

Cântăreţul britanic Robbie Williams, în vârstă de 38 de ani, nu va mai cânta la concertul de la Londra care va marca închiderea Jocurilor Olimpice, întrucât doreşte să fie alături de soţia lui, Ayda Field, care va naşte, în august, o fetiţă, primul copil al cuplului. Deşi Robbie Williams confirmase iniţial participarea la eveniment, unde urma să interpreteze piese din cariera lui solo şi, potrivit presei, să cânte alături de grupul Take That, el a renunţat în cele din urmă la acest concert. Organizatorii au fost nevoiţi să modifice întregul program, întrucât Robbie este un artist de prim rang şi el avea un rol important în acel concert. Purtătorul de cuvânt al artistului britanic a confirmat aceste informaţii. La acest concert, ce va fi organizat în Olympic Park din Londra şi va avea o durată de două ore şi jumătate, vor cânta George Michael, The Who, Emeli Sande şi Take That.

Robbie Williams şi Ayda Field s-au cunoscut la puţin timp după ce cântăreţul britanic s-a externat dintr-o clinică de tratare a dependenţei de droguri, în anul 2007. Aceea a fost a doua internare a starului, prima având loc în 1995, la puţin timp după ce a părăsit grupul Take That. Robbie Williams a cerut-o în căsătorie pe Ayda Field în noiembrie 2009, în timpul unei emisiuni radiofonice din Australia. Înainte de nuntă, potrivit presei britanice, cântăreţul ar fi convins-o pe viitoarea lui soţie să semneze un contract prenupţial, pentru a-şi proteja averea de aproximativ 100 de milioane de dolari, în eventualitatea unui divorţ. Robbie şi Ayda s-au căsătorit în august 2010, în cadrul unei ceremonii spectaculoase, organizată la vila pe care artistul britanic o deţine la Los Angeles.