Robbie Williams are o nouă iubită

Cîntăreţul britanic se întîlneşte cu fostul model Clare Staples, autoarea cărţii “Everything I Know About Men I Learned from My Dog” în traducere Tot ce ştiu despre bărbaţi am învăţat de la cîinele meu. Perechea a fost văzută luînd cina cu actorul Jude Law la restaurantul Chateau Marmont din Los Angeles. Robbie Williams şi Clare Staples păreau extrem de apropiaţi în timpul mesei. “Nimeni nu îşi putea lua privirea de la Robbie şi Clare pentru că erau foarte apropiaţi. El o atingea constant şi îi şoptea la ureche”, a declarat o sursă pentru publicaţia “The News of the World”.