Robbie Williams are planuri mari

Cântăreţul britanic Robbie Williams intenţionează să înregistreze un nou album în care va fi acompaniat de o orchestră, după modelul materialului discografic ”Swing When You\'re Winning” din 2001. Artistul în vârstă de 38 de ani vrea să intre în studiourile de înregistrări în luna august, imediat după ce va încheia turneul Crown Stadium Tour. ”Robbie nu poate să stea degeaba, îşi doreşte întotdeauna să facă ceva diferit de ceea ce a făcut pe albumele precedente. Acum se gândeşte ce cântece clasice să înregistreze pe noul lui disc. Sunt atât de multe, va fi o alegere dificilă”, a declarat o sursă, pentru tabloidul ”The Sun”. Prin cel mai recent album de studio al său, ”Take The Crown”, Robbie Williams a revenit la stilul pop clasic care i-a adus celebritatea. Una dintre piesele de pe acest album, ”Candy”, a fost compusă în colaborare cu Gary Barlow, colegul său din grupul Take That. Albumul ”Swing When You\'re Winning” a inclus coveruri după piese clasice, precum ”Mack The Knife” şi ”Mr. Bojangles”, dar şi câteva duete, precum cel cu Nicole Kidman la piesa ”Somethin\' Stupid” sau cel cu Rupert Everett, ”They Can\'t Take That Away from Me”. Potrivit presei britanice, Gary Barlow ar putea să apară pe o piesă de pe noul album, după ce relaţiile dintre el şi Robbie Williams s-au ameliorat, atunci când acesta din urmă s-a alăturat foştilor colegi din grupul Take That, în 2010, alături de care a lansat un nou album şi a susţinut un turneu.

Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum ”Angels” şi ”Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său ”Rudebox” a fost lansat, în 2006, urmat de ”Reality Killed the Video Star”, în 2009, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi care eşuase în încercarea de a se impune pe piaţa muzicală americană. Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din Take That în 2010, alături de care a înregistrat albumul de mare succes ”Progress”, promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, ca artist solo.