Robbie Williams aspiră la poziţii înalte în topuri

Cântăreţul britanic Robbie Williams se pregăteşte de zor pentru lansarea noului său album, care include coveruri ale unor piese clasice, dar şi creaţii proprii, în premieră. Intitulat “Swing Both Ways”, albumul va fi lansat pe 18 noiembrie, fiind o continuare a LP-ului “Swing When You're Winning”, lansat în 2001. Noul album conţine şi o serie de duete interesante cu Lily Allen şi Michael Buble, fiind primul material discografic scos de Robbie Williams după o pauză de patru ani. Acesta lansa în 2009 albumul “It’s Not Me, It’s You”.

Alături de Lily Allen, Robbie Williams cântă piesa “Dream a Little Dream”. Cântăreaţa de 28 de ani a recunoscut că s-a gândit de două ori dacă să accepte colaborarea cu colegul său britanic. “Am fost nervoasă la înregistrări. L-am întrebat cum vrea să cântăm piesa, iar el mi-a spus doar să fiu eu însămi. Sunt mulţumită însă de cum a ieşit înregistrarea”, a declarat Lily Allen, care a precizat că piesa “Dream a Little Dream” este una dintre favoritele sale. Robbie Williams este un coleg bun de înregistrări, reuşind să o facă să cânte chiar şi pe Nicole Kidman, care şi-a învins timiditatea pentru a cânta alături de el piesa “Something Stupid”. Aşa că, şi de această dată, cântăreţul şi compozitorul britanic nu s-a dat în lături de la provocări. Cum odinioară a fost catalogat de Noel Gallagher “dansatorul gras din Take That”, pe noul album se regăseşte şi piesa “No One Likes a Fat Pop Star”, inspirată probabil de lupta pe care o duce să îşi menţină silueta. Se ştie că Robbie Williams are simţul umorului şi nu se fereşte de autoironie.

Robbie Williams a recunoscut că îşi pune mari speranţe în noul album, pentru care a reluat colaborarea cu compozitorul Guy Chambers, alături de care semnează cele şase piese noi. Cea mai mare ambiţie a sa este ca muzica lui să revină în programele de radio ale Radiodifuziunii britanice. Cântăreţul a declarat că este supărat că piesele sale nu mai apar în playlist-urile BBC Radio 1, după ce DJ-ul Nick Grimshaw a declarat că Robbie Williams nu mai este o vedetă reprezentativă pentru tinerii cu vârste între 15 şi 29 de ani. E drept că, între timp, duetul său cu Dizzee Rascal a ajuns pe frecvenţele BBC Radio 1. Robbie Williams nu are însă motive de îngrijorare: nici piesele trupei Muse nu au mai ajuns în programele postului de radio naţional din Regatul Unit de aproape zece ani, ceea ce nu pare să fi dăunat popularităţii şi încasărilor formaţiei. O confirmare a acestui lucru este şi faptul că, anul trecut, piesa sa ”Candy” a ajuns pe primul loc în topul britanic, fără ajutor din partea BBC Radio 1.