Robbie Williams cântă azi în fața a 60.000 de români

Cântăreţul britanic Robbie Williams va concerta astăzi, de la ora 18.00, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Este un concert istoric, la care fanii din România visează de foarte mulți ani. Peste 60.000 de spectatori sunt aşteptaţi la eveniment, iar lucrările de amenajare a scenei, care măsoară 57 de metri lungime şi 30 de metri adâncime, au început pe 11 iulie. Întreaga producţie este pregătită de 300 de membri ai staff-ului artistului şi 150 de maşinişti, iar paza va fi asigurată de 600 de agenţi de securitate. Accesul la concert este permis de la ora 16.00, potrivit organizatorilor evenimentului, D&D East Entertainment. În deschiderea concertului susţinut de Robbie Williams vor susţine recitaluri artistul britanic Lemar şi cântăreaţa Delia. Concertul lui Robbie Williams face parte din turneul internaţional "Let Me Entertain You", care se desfăşoară în peste 10 ţări.