Robbie Williams colaborează cu tatăl lui la un proiect muzical

Cântăreţul Robbie Williams va colabora din nou cu tatăl său la un proiect muzical, după un duet interpretat de cei doi în noiembrie 2013, în timpul unui concert susţinut de artistul britanic la Teatrul Palladium din Londra. Cântăreţul în vârstă de 40 de ani, care l-a invitat pe Pete Conway să urce pe scenă şi să cânte împreună o piesă în timpul acelui concert, intenţionează să colaboreze din nou cu tatăl său. Liam Payne, membru al grupului One Direction, Adele, Alan Carr şi alte vedete au asistat la acel duet inedit şi la acel concert, în timpul căruia fostul membru al grupului Take That a interpretat mai multe piese de pe albumul său ”Swings Both Ways”, dar şi o piesă în duet cu Lily Allen. Robbie Williams şi tatăl lui au cântat piesa ”Do Nothing Til You Hear It From Me”, iar Pete Conway şi-a îmbrăţişat fiul înainte de a părăsi scena, în aplauzele publicului.

Între timp, Robbie Williams nu doreşte să îl supere pe fostul lui coleg de trupă, Gary Barlow, refuzând să se reunească din nou cu grupul Take That. Potrivit presei internaţionale, artistul britanic vrea să ia lucrurile pas cu pas şi lucrează deja la un nou album alături de foştii lui colegi - Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald -, urmând să discute despre detaliile unui nou turneu mondial.