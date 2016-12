Robbie Williams, din nou pe primul loc

”Prea bătrân pentru Radio 1”, asta au declarat oficialii postului de radio britanic, argumentându-şi refuzul de a include în playlist-ul lor noul single al lui Robbie Williams. Chiar şi fără contribuţia lor, piesa ”Candy”, un extras pe single de pe cel mai nou album de studio al lui Robbie Williams, intitulat ”Take The Crown”, s-a vândut în peste 137.000 de exemplare, fiind cea de-a 14-a piesă care ajunge pe primul loc în top a artistului. Piesa a fost scrisă în colaborare cu Gary Barlow, fostul său coleg de trupă din vremea Take That. Robbie Williams a ţinut foarte mult să le mulţumească fanilor pe OfficialCharts.com, cu mesajul: ”Numărul Unu, grozav! Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru”. El le-a adresat mulţumiri fanilor şi prin intermediul platformelor de socializare Facebook şi Twitter, unde a postat următorul mesaj: ”Candy a ajuns #1! Vă mulţumesc foarte, foarte, foarte, foarte mult! Sunt în al nouălea cer!”

Dacă Radio 1 a avut obiecţii cu privire la Robbie Williams, pe care la doar 38 de ani l-a etichetat ca prea bătrân, cu siguranţă că duetul anunţat de Engelbert Humperdinck cu Elton John le va pica şi mai rău. La 76 de ani, cântăreţul britanic Engelbert Humperdinck are de gând să lanseze un album de duete, la începutul anului viitor, iar o serie de nume celebre din lumea muzicii s-au arătat interesate să colaboreze. Engelbert Humperdinck şi Elton John, ajuns la vârsta de 65 de ani, sunt două legende vii ale muzicii britanice şi până acum nu au mai cântat împreună. Cei doi au înregistrat deja piesa, într-un studio din Los Angeles. Albumul de duete va fi lansat la 45 de ani distanţă faţă de albumul de debut al lui Engelbert Humperdinck, intitulat ”Release Me”. De-a lungul carierei sale, acesta a vândut peste 150 de milioane de albume.