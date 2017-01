Robbie Williams, din nou pe scenă alături de Take That

Cîntăreţul britanic va urca pe scenă alături de fosta sa trupă, Take That, de care s-a despărţit în 1995, după ce Gary Barlow l-a invitat să ia parte la un concert caritabil ce va avea loc luna viitoare, la Londra. Robbie Williams, care de curînd a lansat un nou single, intitulat “Bodies”, se va alătura foştilor săi colegi în mod excepţional, doar pentru acest eveniment. La concertul caritabil care va fi organizat de fundaţia Children in Need la Royal Albert Hall din Londra, va urca pe scenă şi Mika. Acesta s-a arătat foarte încîntat de revenirea lui Robbie alături de Take That. “Sînt un mare fan al lui Robbie şi îmi place mult noul lui single”, a afirmat acesta. Single-ul “Bodies” precede următorul album al lui Robbie Williams, intitulat “Reality Killed the Video Star”, care a fost înregistrat şi mixat împreună cu producătorul Trevor Horn, într-un studio din Londra. Trevor Horn a colaborat în trecut cu Paul McCartney şi Cher, iar vechea lui trupă, The Buggles, a lansat în 1979 hitul “Video Killed the Radio Star”., care a inspirat noul album al starului britanic, primul din ultimii trei ani şi care va fi lansat pe 9 noiembrie.

Între timp, Robbie Williams şi-a dus iubita, pe Ayda Field, la “o vînătoare de extratereştri”. Excentricul cîntăreţ, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie, după ce a petrecut mai mulţi ani în California, a făcut mai multe vizite nocturne în Cradle Hill, lîngă Warminster, în sudul Angliei, alături de actriţa Ayda Field, pentru a căuta OZN-uri. Cîntăreţul în vîrstă de 35 de ani este pasionat de viaţa extraterestră şi susţine că a văzut trei OZN-uri pînă în prezent.