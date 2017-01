Robbie Williams, în lenjerie, pe scenă

Categoric, Robbie Williams ştie cum să transforme un moment penibil într-unul comic. Cântăreţul britanic a apărut în boxeri pe scena unui concert Take That din Cardiff, în Ţara Galiilor. Starul a luat decizia de a-şi scoate pantalonii, după ce aceştia au crăpat în timp ce interpreta solo ”Let Me Entertain You”, dar nu înainte de a-şi termina piesa. ”Sunt atât de entuziasmat încât mi-au crăpat”, a declarat vedeta de 37 de ani, în timp ce rămânea în lenjerie intimă, spre isteria admiratoarelor lui. ”S-ar putea ca nimeni să nu fi observat la început, dar Robbie părea că vrea să facă mare caz de asta. După toţi aceşti ani, încă vrea să fie în centrul atenţiei. Nu a fost deloc jenat”, a declarat un martor al incidentului.