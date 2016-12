Robbie Williams înregistrează alături de grupul Take That

După o pauză de 15 ani, Robbie Williams înregistrează, în aceste zile, câteva piese noi alături de foştii săi colegi din grupul Take That. Potrivit tabloidului britanic “The Sun”, Robbie Williams, în vârstă de 36 de ani, a fost văzut, joi, într-un studio de înregistrări din Marea Britanie, alături de foştii săi colegi de trupă, Gary Barlow, Howard Donald şi Jason Orange. Mark Owen, un alt membru al grupului Take That, a plecat mai devreme de la această sesiune de înregistrări, ce a avut loc în localitatea Box din comitatul Wiltshire, din cauza unor probleme familiale. Aceasta a fost pentru prima oară când cei cinci muzicieni au lucrat, din nou, împreună la un nou material discografic, după ce Robbie Williams a părăsit grupul Take That, în 1995.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Penultimul album solo al solistului britanic a fost “Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, fiind, totodată, materialul său discografic cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an.