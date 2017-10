Robbie Williams, internat la terapie intensivă

Fanii lui Robbie Williams au avut emoții, după ce artistul și-a întrerupt în luna septembrie, fără prea multe explicații, turneul său mondial și a anulat câteva concerte pe care trebuia să le susțină în Rusia. Misterul a fost dezvăluit abia în această săptămână, când fostul component al trupei Take That a anunțat, prin intermediul unei înregistrări video publicate pe internet, că se află în convalescență după ce a fost ''la terapie intensivă'', fără a preciza însă afecțiunea de care suferă. Publicată la 24 octombrie, cu titlul "Mulțumesc foarte mult", pe contul său de pe site-ul YouTube, înregistrarea este menită să îi liniștească pe fanii săi și să reducă la tăcere multiplele zvonuri care au circulat pe această temă după întreruperea turneului. Îmbrăcat cu un tricou simplu, pantaloni scurți și cu o șapcă pe cap, artistul în vârstă de 43 de ani a explicat că de cinci săptămâni se recuperează după o boală. "Ce fac eu? Sunt bine. Din păcate, boala a intervenit chiar în timpul turneului, care mergea foarte bine, cu un public care a fost incredibil, eu am fost bine, formația a fost uimitoare. Am fost un soldat, trebuia să termin acel turneu, trebuia să ajung la Moscova, trebuia să ajung la Sankt Petersburg, apoi am primit niște rezultate medicale foarte îngrijorătoare și am ajuns la terapie intensivă", a explicat Robbie la începutul filmării realizate într-o grădină.

Artistul a ținut să menționeze că nu a mai întrerupt un turneu din 1998 și, dacă a fost nevoit să facă acest lucru, motivele au fost foarte serioase. El și-a a salutat fanii din Rusia și a dat asigurări că a primit toate gândurile bune de la fanii săi, cărora le-a mulțumit pentru susținere. Încă în convalescență, cântărețul a mărturisit că este în prezent vegan, că face pilates și yoga în fiecare zi, însă a adăugat că își păstrează dreptul de a mânca un burger mare duminica. "Vă iubesc, vă mulțumesc mult pentru optimism și mesajele de încurajare și abia aștept să mă întorc la treabă. Nu mă simt chiar sută recuperat, dar sunt pe aproape și știu că voi fi mai bine decât am fost vreodată", le-a transmis Robbie fanilor săi.