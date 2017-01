Robbie Williams, nehotărât în privinţa însurătorii

A cerut-o de soţie pe iubita sa, în direct, la un post de radio australian, dar la numai câteva ore s-a jurat că a fost o glumă. Cântăreţul britanic îşi promovează în Australia cel mai recent material discografic, intitulat “Reality Killed the Video Star”. Robbie Williams a acceptat să participe la o emisiune radiofonică a postului 2DayFM din Sydney, iar partenera sa de viaţă, actriţa Ayda Field, l-a însoţit. Toate păreau să decurgă ca la carte, până la un moment dat, când Jackie Henderson, gazda emisiunii Kyle and Jackie O, le-a spus celor doi invitaţi ai săi că Sydney este renumit pentru faptul că numeroase celebrităţi au ales să îşi ceară partenerele de soţie în timp ce se aflau în acest oraş. În acel moment, Robbie Williams s-a întors spre Ayda Field şi a întrebat-o: “Este cineva pe aici cu care ai vrea să te căsătoreşti?”. Actriţa i-a răspuns că aceasta este o întrebare stânjenitoare, după care Robbie Williams a întrebat-o cât se poate de direct: “Vrei să te căsătoreşti cu mine?”. Abia după ce şi-a revenit din uimire şi stânjeneală, Ayda Field a răspuns cu hotărâre: “Da, mă voi căsători cu tine”.

Robbie Williams nu a avut la el un inel pentru a–I oferi iubitei, cu care are o relaţie de peste doi ani, iar Jackie Henderson i-a oferit propriul ei inel, cu o montură în forma unei broaşte, care a ajuns astfel pe degetul inelar al Aydei. Însă, când au început să curgă telefoanele care să îl felicite pe cântăreţ pentru viitoarea sa nuntă, impresarul vedetei s-a grăbit să afirme că totul a fost o farsă. Robbie Williams pare să fi învăţat lecţia că viaţa sa personală poate să îl ajute să vândă cât mai multe copii ale noului său album, lansat pe 9 noiembrie. Cântăreţul chiar are nevoie de un succes de casă după eşecul precendentului său album “Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, fiind materialul său discografic cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Totuşi, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular şi în acelaşi an a vândut peste 1,6 milioane de bilete, într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial.