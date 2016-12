Robbie Williams nu va reveni în trupa Take That

Gary Barlow, actualul lider al grupului, a anunţat că Robbie Williams nu se va alătura foştilor lui colegi din trupa Take That. La sfîrşitul lunii martie, Robbie Williams a ajuns pe prima pagină a ziarelor din lumea întreagă, după ce a declarat că o reunire a sa cu foştii colegi din trupa Take That pare să se realizeze în decurs de cîteva săptămîni. Gary Barlow a declarat însă în timpul emisiunii radiofonice Quiz Night, moderată de DJ-ul britanic Chris Moyles: “Oamenii ne întreabă mereu dacă Robbie ni se va alătura, dar nimic nu s-a schimbat. Sîntem o trupă fericită, acum. Robbie nu ni se va alătura”. La rîndul său, Robbie Williams a negat informaţia potrivit căreia ar fi discutat vreodată cu mass-media despre o viitoare reunire a trupei Take That şi a scris pe blogul său: “Băieţii au propriile lor proiecte acum, iar eu le am pe ale mele”.

Robbie Williams, în vîrstă de 35 de ani, a părăsit grupul Take That în anul 1995, iar formaţia s-a despărţit un an mai tîrziu. Gary Barlow şi celalţi colegi ai săi, Howard Donald, Jason Orange şi Mark Owen, şi-au făcut o revenire spectaculoasă pe scena muzicală, în 2006, odată cu lansarea piesei “Patience”, care a ajuns pe prima poziţie a clasamentelor muzicale din Marea Britanie. Cel mai recent material discografic al lor, “The Circus”, a vîndut peste 500.000 de copii în primele două săptămîni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul lor de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar cîteva minute.

Starul britanic a trăit în ultimii ani în Los Angeles, încercînd să cucerească piaţa muzicală americană. Roobie Williams nu a mai susţinut un concert de doi ani, în ciuda ofertelor de milioane de dolari pe care le-a primit. În schimb, acesta a dezvoltat o pasiune pentru extratereşti, mutîndu-se în California, unde pleacă în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.