Robbie Williams părăseşte a doua oară grupul Take That

Preocupat să devină cât mai repede tată dar şi să înregistreze un nou album la care se adaugă noua sa îndeletnicire de designer, cântăreţul britanic Robbie Williams a părăsit din nou grupul Take That. Colegului său Gary Barlow a confirmat această informaţie apărută în presa britanică. ”S-a încheiat perfect”, a declarat Gary Barlow, confirmând plecarea lui Robbie Williams şi faptul că grupul Take That a revenit la formula de patru membri. ”A fost frumos. Ne-am înţeles bine între noi. Am încheiat turneul. Suntem toţi fericiţi. Fanii au venit să ne vadă şi au fost fericiţi. A fost minunat!”, a declarat Gary Barlow într-un interviu acordat postului Radio Times. ”Acum, Rob va înregistra un disc solo iar din acest punct de vedere, ne-am întors la situaţia din trecut”, a adăugat acesta. ”Putem să ne vedem oricând dorim. El e fratele nostru Rob, şi dacă va avea vreodată probleme sau dacă va dori să renunţe pentru un an la a mai fi Robbie Williams, este binevenit în grupul Take That, oricând va dori asta”, a adăugat Gary Barlow.

Un purtător de cuvânt al grupului Take That a insistat asupra faptului că actuala componenţă a grupului, în formula de cinci membri, se află pur şi simplu într-o perioadă de pauză. ”Pot să confirm faptul că grupul nu se destramă, deci nu există niciun anunţ despre despărţirea grupului. Grupul se află într-o perioadă de pauză. Gary Barlow participă la emisiunea X Factor iar Robbie Williams lucrează la noul lui album solo”, a spus acel purtător de cuvânt.

În luna iulie a anului trecut, Robbie Williams a făcut public faptul că se va reuni cu formaţia Take That, pe care a părăsit-o în 1995, pentru a se lansa într-o carieră solo. Cei cinci membri ai formaţiei Take That nu mai cântaseră împreună de 15 ani dar au lansat un nou album, intitulat ”Progress”, în noiembrie 2010. Albumul, susţinut de un turneu european foarte bine primit de public, a înregistrat vânzări spectaculoase, după ce fanii au cumpărat 235.000 de copii în prima zi de la lansare. Acum, printre planurile de viitor apropiat ale lui Robbie Williams se numără deschiderea unui magazin de haine la Londra, unde să vândă piese din propria colecţie vestimentară. Farrell, prima colecţie de îmbrăcăminte ce poartă semnătura artistului, a fost inspirată de bunicul lui, Williams şi a fost lansată în luna septembrie.