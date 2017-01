Robbie Williams, preferat la interpretarea imnului Cupei Mondiale 2010

Potrivit celui mai recent studiu de piaţă efectuat de compania de cercetări de marketing PRS for Music, solistul britanic Robbie Williams este artistul preferat de britanici pentru a interpreta imnul neoficial al Cupei Mondiale 2010 din Africa de Sud. Robbie Williams, acţionar majoritar la echipa de fotbal Port Vale FC din Marea Britanie şi fost membru al trupei Take That, s-a situat în fruntea acestui clasament, cu 36% din totalul voturilor exprimate. Trupa Kasabian şi James Corden, starul serialului de comedie “Gavin and Stacey”, au ocupat locurile al doilea, respectiv al treilea. Trupa pop Girls Aloud s-a clasat pe poziţia a patra, iar Elton John, pe locul al cincilea. Această cercetare de piaţă a fost realizată cu ocazia lansării concursului Sing Up England!, al cărui scop este de a identifica cel mai bun imn neoficial pentru Cupa Mondială de Fotbal 2010. Federaţia de Fotbal din Marea Britanie a anunţat că nu va exista un imn oficial care să celebreze participarea naţionalei de fotbal a Angliei la Cupa Mondială din Africa de Sud. Potrivit acestui sondaj de opinie, 66% dintre respondenţi au considerat că este important sau foarte important ca naţionala Angliei să aibă un imn oficial care să emoţioneze spectatorii. 76% dintre cei intervievaţi au declarat că un imn entuziasmant va reuşi să crească moralul jucătorilor britanici.

În fruntea topului celor mai populare imnuri ale Cupei Mondiale s-a clasat piesa “Three Lions”, interpretată de trupa The Lightning Seeds. Pe locul al doilea s-a situat cântecul “World in Motion” al grupului New Order, iar podiumul a fost completat de “Vindaloo”, interpretată de Fat Les. Locurile următoare au fost ocupate, în ordine, de piesele “Back Home” (England World Cup Squad), “World at Your Feet” (Embrace), “We\'re on the Ball” (Ant & Dec), “Nessun\' Dorma” (Luciano Pavarotti), “Ally\'s Tartan Army” (Andy Cameron), “This Time We\'ll Get It Right” (England World Cup Squad) şi “Carnaval de Paris” (Dario G).