Robbie Williams renunță la muzică?

Cântărețul britanic Robbie Williams a postat o înregistrare vide pe Youtube în care mărturisește că „s-a plictisit” de statutul său de vedetă pop și că „ar vrea să facă altceva”, relatează presa spaniolă. „Ca sa fiu sincer cu voi, trebuie să recunosc că m-am plictisit să fiu o vedetă pop. Am fost foarte norocos. Am avut o carieră incredibilă, dar vreau să fac altceva”. Robbie Williams și-a surprins fanii cu aceste declarații uimitoare. Artistul a postat videoclipul pe Youtube, asigurând că vrea acum, la 40 de ani, să-și schimbe profesia și să devină... mecanic auto. Scenele, concertele și notele muzicale și-au găsit substitute: mașini, roți și turații. „M-am gândit la mai multe profesii. Am vrut să joc fotbal la o echipa din Germania, dar mi-am dat seama că sunt prea în vârstă. Și atunci m-am spus: Germania are atâtea mașini!”, notează el în videoclip. „Pentru prima dată în viață îmi doresc să muncesc. Acum că am devenit tată trebuie să fac acest lucru”, precizează el în video. Fanii l-au implorat pe YouTube să nu renunțe la muzică. S-ar putea să fie vorba de un fals, având în vedere că nu există niciun comentariu oficial care să confirme presupusa retragere a lui Robbie Williams. Ar putea fi și un mod original de a-și promova noul său album, „Under the radar, vol. 1”. Artistul și-a anunțat recent turneul internațional „Let me entertain you”, care va începe în martie 2015 la Madrid și Barcelona, pentru care deja nu mai există bilete.