Robbie Williams revine la stilul melodios care l-a consacrat

Cîntăreţul britanic a hotărît să revină la stilul melodios care l-a consacrat, după eşecul înregistrat de albumul său experimental ”Rudebox”, conceput în stilul rap, lansat în 2006. Robbie Williams a pierdut admiraţia multor fani din cauza acestui album experimental. Considerat un eşec răsunător, mii de copii ale acestui album au fost topite şi turnate în pavajul unor străzi. Trevor Horn, producătorul muzical cu care Robbie Williams colaborează în prezent, care s-a aflat în spatele succesului repurtat de grupul britanic Frankie Goes To Hollywood, în anii \'80, a declarat că fanii cîntăreţului britanic au toate şansele să fie încîntaţi de noul material discografic al acestuia. ”Cu siguranţă vor fi cîteva balade pe noul album. Va mai dura ceva timp pînă ce albumul va fi finalizat, dar sîntem pe calea cea bună”, a declarat Trevor Horn, într-un interviu acordat presei britanice.

La începutul acestui an, presa internaţională vehicula ideea unei reuniri a lui Robbie Williams cu foştii lui colegi din trupa Take That - Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen şi Howard Donald -, după revenirea cu succes a acestei trupe pe scena muzicală. Pe de altă parte, Gary - ale cărui conflicte cu Robbie au constituit unul dintre motivele principale pentru care acesta a părăsit formaţia, în 1995 - a negat faptul că Robbie ar urma să se alăture curînd formaţiei Take That. Totuşi, Gary Barlow a admis că i-ar plăcea să lucreze din nou cu Robbie Williams. Starul britanic a trăit în ultimii ani în Los Angeles, încercînd să cucerească piaţa muzicală americană. Robbie Williams, în vîrstă de 34 de ani, nu a mai susţinut un concert de doi ani, în ciuda ofertelor de milioane de dolari pe care le-a primit. În schimb, el a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutîndu-se în California, unde pleacă în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.