Robbie Williams s-ar putea căsători de Valentine\'s Day

Celebrul cântăreţ britanic se pregăteşte să se căsătorească de Valentine\'s Day (14 februarie), susţine presa din ţara sa. Robbie Williams ar fi cerut-o de nevastă pe iubita sa, Ayda Field, în timpul sărbătorilor de iarnă, perioadă în care actriţa americană a putut fi văzută purtând un inel cu diamant. ”Robbie nu vrea să aibă o logodnă lungă. Când îşi pune ceva în minte, nimic nu-l poate opri”, a declarat o sursă apropiată cântăreţului. ”Şi-a rugat toţi prietenii şi familia să nu-şi facă planuri pentru weekend-ul de 14 februarie. L-a rugat pe prietenul său cel mai bun, Jonathan Wilkes, să-i fie cavaler de onoare şi este foarte posibil ca foştii săi colegi de la Take That să cânte la nuntă”. La începutul săptămânii, rapper-ul Jay-Z anunţa că îşi doreşte să organizeze nunta lui Robbie Williams cu Ayda Field, în Republica Dominicană.

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. Cel mai recent album al lui Robbie Williams, ”Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie 2009.