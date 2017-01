Robbie Williams se plimbă prin Beverly Hills

După ce a părăsit, în luna martie, un centru de dezintoxicare, cîntăreţul britanic s-a apucat de un regim sever de slăbire şi de multe plimbări pe jos, aşa cum I-au recomandat doctorii. Robbie Williams susţine un program de fitness pentru a se reface după ce a renunţat la alcool şi medicamente şi s-a îngrăşat. Acest regim implică plimbări lungi prin Beverly Hills, pe care cîntăreţul le face în haine largi, sport, alături de diferiţi amici.

Chiar în ziua în care împlinea 33 de ani, pe 13 februarie, Robbie Williams a recunoscut că este dependent de medicamente. Cîntăreţul şi-a anulat anul trecut, în septembrie, mai multe concerte din Asia şi India, din cauza oboselii cronice şi a stresului. El a mai fost internat, în trecut, în clinici de recuperare, prima oară, în 1996.

Pînă în 1995, Robbie Williams a făcut parte din Take That, cea mai cunoscută trupă de băieţi a anilor '90. Cîntăreţul şi-a început apoi cariera solo şi a urcat în topuri cu piese ca “Angels”, “Kids”, alături de Kylie Minogue, “Let Me Entertain You”, “Rock Dj” sau “Feel”. Din 1997 pînă în prezent, Robbie Williams a lansat nouă albume, iar “Rudebox”, ultimul material al său, a fost intens criticat şi s-a vîndut foarte slab.