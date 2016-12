Robbie Williams se transformă încet în... tatăl său

Cântăreţul britanic Robbie Williams a început un nou turneu, la finalul săptămânii trecute, dar a mărturisit pentru „The Sun” că se simte bătrân, îl doare spatele şi seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl său. Robbie Williams a deschis în forţă seria concertelor din turneul „Take the Crown“, vineri, la Dublin, dar, în ciuda energiei sale, starul, care, are un copil şi se apropie de vârsta de 40 de ani, spune că se simte bătrân. „Nu am cum să scap. Marele 40 nu e prea departe”, a declarat Robbie Williams într-un interviu exclusiv pentru „The Sun”. „Spatele meu este distrus şi fac exerciţii în fiecare zi, să fiu în formă pentru turneu. Sunt destul de conştient că arăt ca un tată”, a spus starul. „Nimeni nu îţi spune cum să faci faţă faptului că eşti din ce în ce mai plinuţ. Asta depinde de ADN-ul tău. Eu mă transform încet-încet în tatăl meu”, a spus starul. „Indiferent de ce mănânc, de cât de mult sport fac, natura îşi urmează cursul, iar eu capăt forma tatălui meu. Eu nu am nicio problemă cu asta şi sper că nici pe doamna mea nu o deranjează”, a glumit vedeta.

Robbie Williams locuieşte în Londra, alături de soţia sa Ayda şi fiica lor Teddy. De altfel, Teddy, care purta căşti protectoare, şi mama sa au fost în culise, alături de Robbie Williams, la concertul din Dublin. Vedeta a dedicat, în concert, melodia „Come Undone”, fiicei sale. „Sincer, sunt mai fericit ca niciodată. Faptul că sunt tată, că am o fiică este cel mai important lucru din lume pentru mine. Mi-a schimbat viaţa. Nu vreau să fiu dramatic, dar aşa e. Brusc, totul are un rost”, a spus cântăreţul.

Pe de altă parte, Williams a spus că nu merge de obicei la concerte, pentru că urăşte mulţimile. Unul dintre concertele la care a mers, de dragul soţiei, a fost show-ul lui Beyonce de acum câteva săptămâni, la O2 Arena. „Am fost, într-un fel, obligat să merg alături de soţie. Nu e vorba că nu am vrut să o văd pe Beyonce, este grozavă, dar m-aş fi mulţumit să o văd şi pe YouTube. Îmi place să văd mulţimile de pe scenă, dar cam atât de mult vreau să mă apropii de oameni”, a spus el. Deşi se plânge că îmbătrâneşte, Williams a spus că, faţă de perioada tinereţii sale tulburi, acum se simte mai în formă ca oricând, pentru că se poate bucura de succesul său şi vrea să cânte atât timp cât o să fie în formă.