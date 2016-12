Robbie Williams şi Gary Barlow au cântat împreună după 15 ani

Cu ocazia unui concert de caritate organizat la Londra, în beneficiul soldaţilor britanici răniţi pe front, Robbie Williams şi Gary Barlow, fostul său coleg din grupul Take That, au cântat împreună, duminică, pentru prima oară în ultimii 15 ani. Robbie Williams a părăsit grupul Take That în anul 1995, pentru a urma o carieră solo şi şi-a uimit fanii, la începutul acestui an, când a anunţat că se va reuni cu foştii săi colegi de trupă, pentru a lansa, în 2011, un nou album de studio, susţinut de un turneu mondial.

Cu ocazia concertului Help For Heroes, Robbie Williams şi Gary Barlow au interpretat împreună piesa “Shame”. La acest concert au asistat peste 60.000 de spectatori, printre care s-a aflat şi prinţul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Enrique Iglesias, Tom Jones, Alexandra Burke şi Pixie Lott au cântat în cadrul acestui eveniment organizat cu scopul de a strânge fonduri în favoarea soldaţilor britanici răniţi pe front şi a familiilor celor decedaţi în diverse conflicte armate.