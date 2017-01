Robbie Williams şi-a arătat posteriorul într-o emisiune

O emisiune de televiziune din Danemarca a înregistrat o audienţă record, în seara de vineri, când i-a avut ca invitaţi pe cei cinci membri ai grupului britanic Take That. În cadrul acelei emisiuni, Robbie Williams, revenit în componenţa trupei britanice după o pauză de 15 ani, şi-a arătat posteriorul, în direct, în faţa spectatorilor din platou. Artistul a precizat că a făcut acel gest pentru a câştiga un pariu de 20 de lire sterline pe care îl făcuse cu gazda emisiunii. Trupa britanică Take That se află în Danemarca pentru a-şi promova cel mai recent material discografic, intitulat ”Progress”, lansat în luna noiembrie.

Membrii Take That s-au reunit în 2006, fără Robbie Williams, la aproape 11 ani de la destrămarea trupei. Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen şi Howard Donald au avut un enorm succes după reunirea trupei, iar albumul cu care au revenit pe scenă, ”Beautiful World”, s-a vândut în peste trei milioane de exemplare. Următorul album, ”The Circus”, a fost vândut în peste 500.000 de copii în primele două săptămâni de la lansare, iar biletele pentru concertele din turneul lor de promovare s-au epuizat de fiecare dată în doar câteva minute. În luna iulie, Robbie Williams a făcut public faptul că se va reuni cu formaţia Take That, pe care a părăsit-o în 1995, pentru a se lansa într-o carieră solo.

Take That va porni într-un turneu în 2011, care include concerte în Marea Britanie, Irlanda, Italia, Danemarca, Olanda şi Germania.