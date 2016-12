Robbie Williams şi-ar juca propriul rol într-un musical biografic

Cântăreţul britanic Robbie Williams, cunoscut pentru spectacolele sale extravagante, ar dori să-şi joace propriul rol într-un musical biografic. ”Mi-ar plăcea să fac o încercare, îmi plac musicalurile. Nu ştiu cine ar putea să joace rolul meu în musical, deci ar trebui să-l joc eu. Dacă are cineva idei, sunt gata să scriu cântece noi. Dar, când spun „cineva“, mă refer, de fapt, la regizorii unor filme importante”, a declarat artistul pop pentru ziarul britanic ”Daily Star”.

Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum ”Angels” şi ”Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI, în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său ”Rudebox” a fost lansat în 2006 - urmat de ”Reality Killed the Video Star”, în 2009 -, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi care eşuase în încercarea de a se impune pe piaţa muzicală americană. În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes ”Progress”, promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, în calitate de artist solo.

Potrivit ”Music Week”, noul LP al cântăreţului Robbie Williams, intitulat ”Swings Both Ways”, lansat pe 18 noiembrie, a înregistrat cele mai mari vânzări în precomandă din istoria site-ului Amazon.co.uk. Albumul a devenit deja materialul discografic cu cele mai mari vânzări în prima săptămână după lansare din anul 2013, pe site-ul acestui retailer online, depăşind recordurile precedente stabilite de albume precum ”Progress” (Take That), ”I Dreamed A Dream” (Susan Boyle), ”X & Y” (Coldplay) şi ”Lioness: Hidden Treasure” (Amy Winehouse).