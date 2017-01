Robbie Williams, supărat pe vecina Paris Hilton

Cîntăreţul britanic are o nouă mare problemă: Paris Hilton. Aceasta este noua lui vecină şi mutarea ei în zonă nu îl încîntă deloc pe Robbie Williams, proprietarul unei case într-o zonă extrem de liniştită a Los Angeles-ului, iar faptul că Paris Hilton este vestită pentru petrecerile extrem de zgomotoase şi că va fi nevoit să se învecineze cu ea, l-a făcut să-şi iasă din fire. Lovitura cea mai mare a venit abia cînd Robbie Williams a auzit că Paris Hilton are de gînd să îşi transforme subsolul într-un club de noapte. Tînăra se pregăteşte să îşi construiască o discotecă sub reşedinţă, pentru a putea să continue petrecerile şi după ce cluburile se închid.

Plăcerile bahice par a fi slăbiciunea membrilor mai tineri ai familiei Hilton. Pe urmele surorii sale mai mari a călcat Barron Hilton, de 18 ani, care a ajuns în arestul poliţiei tot din cauza problemelor la volan. Fratele şturlubaticei Paris s-a trezit după gratii pentru acuzaţiile de şofat sub influenţa alcoolului şi prezentarea unui permis de conducere fals. Marţi seară, Barron a picat testul cu detectorul de alcool şi pînă la arestul poliţiei nu a fost distanţă prea mare. Ca orice fiu de milionar, Barron Hilton nu s-a ”bucurat” prea mult de confortul celulei. Amenda de 20.000 de dolari a fost plătită şi, după 24 de ore, Barron s-a putut numi din nou liber. Cazul său va ajunge în faţa instanţei pe data de 14 aprilie. Nivelul alcoolului din sînge depăşise cu mult limita permisă chiar şi persoanelor cu vîrsta de peste 21 de ani. Pentru ca lucruile să fie şi mai rele pentru Barron, conform legilor din California, în cazul tinerilor sub 21 de ani, fiecare picătură de alcool este interzisă. Problema cu alcoolul este însă minoră în comparaţie cu acuzaţia de şofat cu un permis fals.

Vara trecută, Paris Hilton a stat înschisă 23 de zile pentru că a condus fără permis. În septembrie 2006, blonda s-a urcat la volan sub influenţa alcoolului.