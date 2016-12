Robbie Williams va pleca în turneu european

Cântăreţul britanic Robbie Williams bate fierul cât e cald şi va susţine un turneu european în vara anului viitor, Take The Crown Stadium Tour 2013, în perioada 19 iunie - 20 august. Artistul britanic a anunţat că va susţine 17 concerte pe stadioane din Europa, în vara lui 2013. Turneul va debuta cu un concert la Manchester, pe 19 iunie şi se va încheia cu un show la Tallinn, în Estonia, pe 20 august.

”Am intrat în priză. Sunt pregătit. Nu am mai făcut un turneu de o asemenea amploare din anul 2006”, a declarat, de la Londra, starul britanic. ”Cred că a venit vremea să las o moştenire în muzică, pentru că am început deja să mă aventurez în alte domenii, precum jocul de golf. Am aproape 40 de ani, asta încerc să vă spun. Vreau să îmi asigur locul în istoria muzicii pop, să urc pe scenă şi să susţin un turneu mare, cât mai pot”, a adăugat Robbie Williams. La începutul lunii noiembrie, Robbie Williams a revenit în fruntea topurilor muzicale britanice, cu albumul ”Take The Crown”.