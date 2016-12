Robbie Williams vrea să devină tată

Cântăreţul britanic Robbie Williams a declarat că va deveni tată în viitorul apropiat, specificând, însă, că soţia sa, actriţa americană Ayda Field, nu este însărcinată deocamdată. Robbie Williams speră că îşi va întemeia cu adevărat o familie în viitorul apropiat şi spune că acest lucru l-a determinat să îşi controleze viaţa mai atent şi să îi fie mai uşor să apară pe scenă sau să aibă relaţii de prietenie cu alţi oameni. Cântăreţul, care suferă de trac, a declarat: „Voi fi tată. Poate anul viitor sau celălalt şi nu vreau să fiu un tată inapt din punct de vedere emoţional, pentru binele meu şi al celorlalţi”. Vedeta a mai povestit că, datorită dorinţei sale de a deveni tată, şi-a schimbat comportamentul social. „A început când noi, ca un cuplu, am fost invitaţi într-o vacanţă care era ceva unic în viaţă. Trebuia să merg împreună cu oameni pe care nu îi cunoşteam. Reacţia mea automată ar fi fost să spun nu, să rămân în zona mea de confort, dar apoi m-am gândit la copiii pe care îi vom avea şi am acceptat, deoarece vreau să fiu un tată care poate face astfel de lucruri”, a mai mărturisit artistul.

Pe lângă faptul că vrea copii, Robbie Williams, care are numeroase tatuaje pe corp, vrea să îşi mai facă cel puţin două. „Următorul tatuaj va fi o imagine a lui Keith Haring, iar apoi una a arhanghelului Mihail”, a scris acesta pe blogul său personal. Cântăreţul a mai anunţat că, după finalizarea turneului cu colegii săi din formaţia Take That, ar putea să plece într-un turneu solo. „Va fi un turneu solo, dar nu ştiu încă unde voi pleca”, a scris Robbie Williams.

Robbie Williams s-a căsătorit cu fotomodelul şi actriţa americană Ayda Field în august 2010. Cei doi s-au cunoscut la puţin timp după ce cântăreţul britanic s-a externat dintr-o clinică de tratare a dependenţei de droguri, în anul 2007. Aceea a fost a doua internare a starului, prima având loc în 1995, la puţin timp după ce Robbie Williams a părăsit grupul Take That. Robbie Williams a cerut-o în căsătorie pe Ayda Field în noiembrie 2009, în timpul unei emisiuni radiofonice din Australia. Înainte de nuntă, potrivit presei britanice, cântăreţul ar fi convins-o pe viitoarea lui soţie să semneze un contract prenupţial, pentru a-şi proteja averea de circa 100 de milioane de dolari, în eventualitatea unui divorţ.