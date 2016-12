Robbie Williams vrea să devină tată

Cântăreţul Robbie Williams, în vârstă de 35 de ani, a declarat că el şi iubita sa, Ayda Field, au discutat despre întemeierea unei familii, acest lucru fiind plănuit în viitorul apropiat, acesta considerând că a venit timpul să devină tată. “Este clar timpul - maimuţe mici, care să alerge pe peste tot. A venit timpul”, a declarat Robbie Williams. În ciuda faptului că a cerut-o în căsătorie pe iubita sa Ayda, live, la un post de radio australian, cântăreţul insistă că a fost doar o glumă şi că nu au niciun plan de căsătorie. “Suntem împreună de aproape trei ani şi a devenit serios de un an şi jumătate. Dar vreau să ne mai jucăm şi să ne distrăm, să nu devenim oameni mari încă”, a declarat Robbie Williams. Întrebat care este secretul relaţiei lor, Robbie a declarat că acesta constă în lucruri mici. “Nu cedăm niciodată, ci mergem mai departe şi ne facem să râdem unul pe altul. Suntem o echipă bună”, a mai spus cântăreţul.

Cel mai recent album al lui Robbie Williams, “Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie, evenimentul fiind precedat de un concert al starului britanic, pe 21 octombrie, la festivalul BBC Electric Proms. După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Precedentul album al solistului britanic a fost “Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente.