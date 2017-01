Robbie Williams vrea să se însoare

Cântăreţul britanic este tot mai convins că relaţia sa cu Ayda Field nu este doar o idilă trecătoare. Robbie Williams a destăinuit chiar că urmează să se căsătorească şi să aibă copii. Solistul îşi promovează noul album, intitulat ”Reality Killed The Video Star”, dar asta nu îl împiedică să vorbească, parcă mai mult ca oricând, despre viaţa personală. ”Făceam un album, mă duceam la reabilitare şi mi-am spus că trebuie să rup acest lanţ. Am găsit dragostea, am descoperit fidelitatea. Nu am crezut niciodată că voi avea o asemenea relaţie, gândeam că voi rămâne burlac toată viaţa! Eram un star pop, călătoream, întâlneam multe fete. Copii, căsătorie, toate acestea credeam că nu se vor întâmpla şi pentru mine, dar acum sunt bucuros să vă anunţ că se vor petrece”, a declarat Robbie Williams.

Starul mai are însă un hop de trecut. Ayda Field nu pare să fie reţinută în privinţa posibilităţii de a îmbătrâni lângă Robbie Williams şi chiar de a-i dărui copii, însă nu este deloc încântată să se mărite. Cele două divorţuri ale mamei sale o fac foarte circumspectă faţă de căsnicia legalizată. Dar salvarea ar putea veni tocmai de la mama soacră, pe care interpretul o admiră enorm. ”Este genială, o ador, este ciudată, dar în sensul bun al cuvântului. S-ar spune că vine de pe altă planetă. Este specială. S-ar putea face un documentar despre ea. Trebuie să o vezi ca să crezi”, a declarat starul. Robbie Williams ţine atât de mult la viitoarea sa soacră, încât şi-a vândut castelul din Marea Britanie cu 8,5 milioane lire, pentru a o ajuta să îşi plătească datoriile. Mai rar un viitor soţ, care să fie atât de îndrăgostit încât să se bage singurel sub papucul soacrei…