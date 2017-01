Lanţul de restaurante Nobu din New York, ce aparţine actorului Robert De Niro, va plăti daune de 2,5 milioane de dolari angajaţilor lui, care i-au acuzat pe cei din conducere că i-au obligat să împartă cu ei bacşişurile şi că nu le-au plătit orele suplimentare. Această înţelegere a fost încheiată după ce doi chelneri au dat în judecată acest lanţ exclusivist de restaurante cu specific japonez, în 2007, în numele sutelor de angajaţi care lucrează în cele trei localuri Nobu din New York. Aceştia au declarat că au fost obligaţi să împartă bacşişurile cu cei din conducerea lanţului de restaurante şi că nu li se plăteau orele suplimentare.

Lanţul de restaurante Nobu, pe care Robert De Niro l-a fondat împreună cu maestrul bucătar Nobu Matsuhisa, a inaugurant primul local în cartierul Tribeca din New York, în 1994. Lanţul Nobu s-a extins ulterior şi numără în prezent 16 restaurante în lume. Această înţelegere vizează toate cele trei restaurante din New York: Nobu, Nobu 57 şi Nobu Next Door. Angajaţii actuali şi toţi foştii angajaţi care au lucrat în cele trei restaurante în perioada august 2001 - august 2008 vor primi, în medie, 3.300 de dolari fiecare, potrivit documentelor legale. Carolyn Richmond, unul dintre avocaţii lanţului Nobu, a declarat că restaurantele au reputaţia de a-şi trata corect angajaţii şi că doreşte să se treacă cît mai repede peste acest incident. O audiere a fost programată la un tribunal din New York, pe 6 februarie, pentru a aproba înţelegerea încheiată cu angajaţii. Publicaţia ”The New York Observer” l-a situat pe Robert De Niro pe locul 26 în topul 100 al celor mai puternici oameni din lumea imobiliară a New York-ului.

Mai multe procese au fost deschise în ultimii doi ani împotriva restaurantelor din New York, unele deţinute de celebrităţi, care au fost acuzate de violarea normelor de muncă şi de practici ilegale de muncă. Printre acestea se numără Southern Hospitality BBQ, deţinut de starul muzicii pop Justin Timberlake sau 40/40 Club, deţinut de rapperul Jay-Z. În 2008, maestrul bucătar francez Jean-Georges Vongerichten a acceptat să plătească daune de 1,75 milioane de dolari după ce opt chelneri au deschis un proces în numele tuturor angajaţilor din restaurantul Jean Georges şi alte patru localuri din New York aparţinînd aceleeaşi companii.