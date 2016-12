Robert De Niro, victima unei fraude cu obiecte de artă

Mai multe tablouri pictate de regretatul tată al actorului american Robert De Niro au fost vîndute fără acordul starului, care a devenit, astfel, victima unei fraude puse la cale de o galerie de artă din New York. Lawrence Salander, un intermediar în comerţul cu obiecte de artă, în vîrstă de 59 de ani, a fost pus sub acuzaţie, marţi, pentru furtul a cinci milioane de dolari de la mai multe persoane, după ce a fost arestat în martie, pentru tentativă de fraudă în domeniul investiţiilor în artă, în valoare de 88 de milioane de dolari. Printre victimele acestei fraude se numără fostul campion de tenis John McEnroe şi Bank of America. Lawrence Salander şi alţi intermediari asociaţi ai galeriei sale de artă din New York au vîndut tablourile pictate de Robert De Niro Sr., un pictor abstract expresionist, decedat în 1993, din cauza unui cancer, la vîrsta de 71 de ani. Aceştia nu au achitat, însă, comisioanele datorate familiei De Niro, potrivit acuzaţiilor oficiale. În urma acestei fraude, familia De Niro a fost prejudiciată cu o sumă de peste un milion de dolari, afirmă procuratura americană.

Printre celelalte victime ale acestei fraude se numără Lachaise Foundation, care deţine drepturile de comercializare a operelor sculptorului franco-american Gaston Lachaise, dar şi fundaţia Elie Nadelman, care administrează averea lăsată de renumitul sculptor american cu acelaşi nume, decedat în 1946. Robert De Niro a organizat mai multe expoziţii cu lucrările tatălui său, în lumea întreagă, dar afirmă că a păstrat în reşedinţa lui cele mai multe tablouri ale acestuia.