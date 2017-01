Robert Downey Jr., actorul cu cele mai mari câștiguri de la Hollywood

Starul seriilor ”Iron Man / Omul de Oțel” și ”The Avengers / Răzbunătorii”, Robert Downey Jr., este cel mai bine plătit actor de la Hollywood, pentru al doilea an consecutiv, cu câștiguri de 75 de milioane de dolari, conform ”Forbes”. Acest lucru este cu atât mai interesant cu cât Robert Downey Jr. a lansat doar un film în perioada iunie 2013 - iunie 2014. ”Iron Man 3” a fost principala sursă de venit pentru actor, pelicula având încasări de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Robert Downey Jr. a mai jucat în comedia ”Chef”, a lui Jon Favreau, un film care nu a fost însă un hit de box-office, înregistrând doar 25 de milioane de dolari din încasări. Filmele inspirate din benzile desenate Marvel în care Robert Downey Jr. are unul dintre rolurile principale au adus încasări de aproape patru miliarde de dolari la nivel internațional, fără a menționa profitul scos din diverse obiecte și suveniruri pe care le-au inspirat. Convins că talentul său este unul dintre factorii de succes ai seriilor ”Iron Man / Omul de Oțel” și ”Avengers / Răzbunătorii”, Robert Downey Jr. a negociat la sânge un procent din încasările viitorului lungmetraj ”Avengers: Age of Ultron”, așa că este foarte probabil să rămână pe această poziție și anul viitor.

Robert Downey Jr. este urmat de Dwayne Johnson, cu 52 milioane de dolari, protagonistul filmelor ”Hercules” și al seriei ”Fast and Furious / Furios și Iute”. Anul viitor are însă programată premiera lungmetrajului de acțiune ”San Andreas”, care cu siguranță îl va ajuta să rămână în top. Lista este continuată de Bradley Cooper, cu 46 de milioane, Leonardo Di Caprio, cu 39 de milioane, și Chris Hemsworth, cu 37 de milioane. Actorul australian Chris Hemsworth a avut cea mai spectaculoasă ascensiune cu rolul Thor din seria omonimă. Acesta a propulsat încasările constant peste 200 de milioane de dolari, ceea ce i-a permis să înceapă negocieri febrile pentru inevitabila parte a treia a seriei. Chris Hemsworth aspiră însă și la Oscar, așa că a acceptat și colaborări pe bani mult mai puțini cu regizori de renume, precum Michael Mann sau Ron Howard.

Celebrul Tom Cruise, care conducea în 2012 topul ”Forbes” al celor mai bine plătiți actori, nu se mai regăsește de această dată în clasament. În Top 10 îi mai regăsim pe Liam Neeson, cu 36 de milioane de dolari, Ben Affleck și Christian Bale, fiecare cu 35 de milioane de dolari, și Will Smith și Mark Walhberg, cu câte 32 de milioane de dolari. ”Forbes” calculează veniturile actorilor în perioada iunie 2013 - iunie 2014 pe baza discuțiilor cu agenții actorilor, producătorii filmelor în care aceștia au jucat și cu alți oameni importanți din industrie.